Gouverneur van West-Vlaanderen voert uniforme regeling rond mondmaskerplicht in Bart Huysentruyt Belga

01 oktober 2020

21u08 1 Brugge De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé heeft donderdag een politiebesluit opgemaakt met een uniforme regeling rond mondmaskerplicht voor de volledige provincie. In het besluit staat duidelijk waar het dragen van een mondmasker verplicht is.

De regels gelden voor de hele provincie en zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de mondmaskerplicht. Nu is daar vaak onduidelijkheid over. Het zijn de burgemeesters die vragende partij waren voor een meer uniforme regeling. Zo zal het voortaan verplicht zijn om op het volledige grondgebied van West-Vlaanderen een mondmasker bij te hebben.

Ook bij sportwedstrijden, in openbare gebouwen, markten, kermissen, evenementen en in recyclageparken is het dragen van een mondmasker verplicht. Verder wordt het dragen van een mondmasker ook verplicht op begraafplaatsen één week voor en één week na Allerheiligen. Deze regels gelden ter aanvulling bij de federale regels rond mondmaskerplicht. “Met dit algemeen besluit wil ik een signaal geven dat de situatie nog steeds ernstig is”, zegt Carl Decaluwé. “Ik hoop dat de uniformiteit voor duidelijkheid zorgt en dat er zo meer draagvlak is bij de bevolking.” De West-Vlaamse burgemeesters zullen zelf moeten instaan voor de duidelijke affichering in hun winkelstraten waar precies de mondmaskerplicht van toepassing is.