Gouverneur steunt onze ‘Ronde tegen corona’: “West-Vlaanderen, blijf in uw kot en laat u opmerken” Bart Huysentruyt

03 april 2020

14u03 0 Brugge Geen ‘Vlaanderens Mooiste’, nu zondag. Maar niet getreurd: om het gemis te verzachten, sturen Het Laatste Nieuws en VTM een helikopter in de lucht voor ‘De Ronde tegen Corona’. Zes uur lang vliegt hij over alle provincies, en dus ook in de onze. Gouverneur Carl Decaluwé steunt het initiatief: “Laten we ons allemaal van onze beste kant zien.”

Onze helikopter gaat vanaf 11 uur in de lucht in Antwerpen en vliegt vervolgens heel Vlaanderen rond. Daarbij doet hij het parcours van de Ronde van Vlaanderen aan, maar dus ook heel wat leuke plaatsen in West-Vlaanderen, in de strijd tegen corona. De camera zal inzoomen op de vele boodschappen van steun in tuinen, op daken en parkings. “Een heel mooi initiatief", vindt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “Jullie geven de mensen een leuke opdracht ‘in hun kot’. Dit is de ideale gelegenheid voor de West-Vlamingen om creatief te zijn en hun hart te tonen voor mensen die in de frontlinie tegen corona staan. Ga uiteraard niet samentroepen, maar blijf thuis en laat zien hoe solidair we als provincie zijn.”

De beelden zijn live te volgen op HLN.be en vanaf 13.30 uur ook op VTM. Koen Wauters en Freek Braeckman presenteren deze speciale aflevering van ‘Blijf in uw kot’. Wil je dat de helikopter ook over jouw tuin vliegt, stuur dan een foto of video naar www.hln.be/ronde. Het vluchtplan wordt daaraan aangepast.