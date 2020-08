Gouverneur: “Kust afsluiten is geen optie, maar amokmakers moeten er uit” Bart Boterman

09 augustus 2020

08u56 86 Brugge Waarnemend West-Vlaams gouverneur Anne Martens (CD&V) vraagt aan de NMBS om niet meer mensen dan toegelaten te vervoeren. Gisteren zouden treinen met een bezetting van 115 procent naar de kust gereden zijn. “Dit is niet verantwoord! Extra treinen zorgen duidelijk niet voor de verspreiding die beloofd was”, klinkt het. De NMBS raadt reizigers ondertussen af om naar de kust te sporen. De volledige kust afsluiten is volgens Martens niet zinvol noch haalbaar. “De gewone dagjestoerist mag niet het slachtoffer worden van de baldadigheden van enkele groepen.”

Door de hittegolf kreeg de kust gisteren te maken met een grote toestroom aan dagjestoeristen. Vooral aan de oostkust kwamen veel mensen afkoeling zoeken. De massale vechtpartij op het strand in Blankenberge en rellen in Knokke-Heist worden als een triest dieptepunt omschreven. Ook Oostende en Bredene zijn volgens de gouverneur opnieuw op hun limieten gebotst.

Iedereen krijgt dan ook de raad om zich voor vertrek richting kust goed te informeren. Op de online druktebarometer van Westtoer wordt via kleurcodes aangegeven waar het druk is. Zo kleurden de populairste stranden zaterdagnamiddag oranje, terwijl op rustigere plaatsen buiten het centrum de social distance wel bewaard kon worden.

“Maar de volledige kust afsluiten is niet zinvol noch haalbaar. De gewone dagjestoerist mag niet het slachtoffer worden van de baldadigheden van enkele groepen. De problemen stelden zich bovendien enkel aan de oostkust. We moeten die bepaalde groepen die voor amok zorgen, weren aan de kust. We gaan nu samen met de korpschefs bespreken hoe we dat gaan doen. Het kan echt niet de bedoeling zijn dat we de hele kust gaan afsluiten”, aldus Martens.

Niet verantwoord

De gouverneur vraagt de NMBS om haar verantwoordelijkheid in deze te nemen en niet meer mensen te vervoeren dan toegelaten is in deze coronatijden. “Er zijn gisteren treinen die voor 115 procent gevuld waren aan de kust toegekomen. Dit is niet verantwoord! Extra treinen zorgen duidelijk niet voor de verspreiding die beloofd was.”

Ten slotte wordt benadrukt dat de politie streng zal controleren op de naleving van de coronarichtlijnen. Overtreders zullen ook streng aangepakt worden. “Waakzaamheid blijft geboden, te veel mensen samen op één plaats is absoluut geen goed idee en zelfs onverantwoord. Zorg voor jezelf en voor de ander!”, besluit de gouverneur.

De NMBS raadt via Twitter vanochtend reizigers af om naar de kust te sporen. “Het is mogelijk dat de toegang naar de kustgemeenten en stranden door de lokale autoriteiten wordt geweigerd. Hoewel de treinen rijden naar de kust, raden we je aan om niet naar de kust te sporen”, klinkt het.

