Gouverneur Decaluwé:“Zelfs bij mooi weer één boodschap: blijf weg van de zee” Mathias Mariën

17 maart 2020

08u04 514 Brugge West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé roept alle toeristen en tweedeverblijvers op om de komende tijd weg te blijven van de kust. “We hebben de voorbije dagen taferelen gezien waarbij mensen aan het duwen en trekken waren aan een ijssalon. Sommigen lijken écht niet te snappen hoe ernstig de situatie is. Ook afstand bewaren tijdens een wandeling is een moeilijke opgave”, zegt Decaluwé.

Nu de horecazaken verplicht gesloten zijn, zoeken heel wat mensen hun toevlucht aan zee. Geen goed idee, zegt de provinciegouverneur nu. “Eerst en vooral is de horeca er gesloten, hen doe je er dus geen extra kwaad mee", zegt Carl Decaluwé. “Daardoor is er bijvoorbeeld amper nog sanitair, wat naar hygiëne toe al verre van ideaal is. Maar vooral het gedrag van de mensen blijft verkeerd. We moeten niet-noodzakelijke verplaatsingen absoluut vermijden. Oók uitstapjes naar de kust dus. Het is nu eenmaal noodzakelijk.” De gouverneur roept ook tweedeverblijvers op om thuis te blijven. Nu het mooi weer wordt, is de kans groot dat heel wat mensen toch richting kust trekken. Iets wat de gouverneur dus absoluut wil vermijden. Ook de geïmproviseerde feestjes aan nachtwinkels in bepaalde steden, stoot hem tegen de borst. “Sommigen lijken de ernst van de situatie niet te begrijpen”, zucht Decaluwé. “De voorbije dagen zagen we bijvoorbeeld mensen massaal samenkomen op bankjes of duwen en trekken aan ijssalons. Dergelijke zaken moeten we absoluut vermijden. Vandaar mijn oproep en advies: blijf de komende tijd weg van de kust en blijf gewoon thuis.”

Burgemeesters doen zelfde oproep

De oproep van de gouverneur komt bovenop de vraag van enkele kustburgemeesters. Vanuit Koksijde en Nieuwpoort kwamen al dezelfde geluiden. En maandag nog maakte Bart Tommelein (Open Vld) zich druk over dagjestoeristen die massaal samen zaten te genieten op een bankje in Oostende. In Knokke-Heist liet burgemeester Leopold Lippens (GBL) dan weer alle ijssalons sluiten nadat de gemeente vaststelde dat heel wat mensen samentroepten voor de zaken. “Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn”, liet Lippens noteren. Gouverneur Carl Decaluwé heeft dan ook één duidelijke boodschap voor alle Belgen: “Blijf in je eigen omgeving thuis en volg de richtlijnen van de overheid. Zelfs tijdens een gewone wandeling aan zee is het niet mogelijk voldoende afstand te bewaren als er veel volk is."