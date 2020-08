Exclusief voor abonnees Gouverneur Decaluwé komt vervroegd terug van vakantie en wil orde op zaken stellen aan de kust: “Concrete afspraken met NMBS zijn niet uitgevoerd” Bart Boterman

11 augustus 2020

13u05 28 Brugge Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé vertoeft al drie weken in zijn vakantieverblijf in Portugal, maar komt donderdagavond – zes dagen eerder dan gepland – terug naar huis. “Het belooft opnieuw een druk weekend te worden, mogelijk het drukste van de hele zomer. Ik moet aanwezig zijn.” De voorbije dagen was er volgens hem nog maar weinig vakantie aan en stond zijn telefoon roodgloeiend. Met lede ogen volgde hij de gebeurtenissen aan de Belgische kust op zijn smartphone. “We hadden begin juni concrete afspraken gemaakt met de NMBS, maar die heeft zich daar niet aan gehouden”, zucht hij.

Decaluwé vertoeft met zijn familie in een vakantiehuis aan de Portugese kust, tussen Lissabon en Coimbra. “Het valt op hoeveel discipline de Portugezen hebben. Het is niet verplicht, maar de meesten dragen een mondmasker en de mensen houden afstand. Ze zien de ernst van het coronavirus in. Op de stranden is het rustig, blijkbaar een enorm contrast met de Belgische kust”, vertelt hij.

En daar zit uiteraard wat logica achter. “Onderweg met de wagen, zo'n 2.000 kilometer rijden, viel het al op. Er reden amper auto’s op de snelwegen. Bij ons hebben veel inwoners, die normaal richting het zuiden trekken, niets meer geboekt uit onzekerheid en voor daguitstappen aan de Belgische kust gekozen. Het verschil is dat wij maar 63 kilometer strand hebben, terwijl het in Portugal om bijna duizend kilometer gaat. Hier zie je ook alleen maar Portugezen op het strand. Voor de lokale bevolking is de afwezigheid van toeristen een economische ramp.”

