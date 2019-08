Golden Years trekt naar buiten: eerste openluchtfuif in Dok54 Bart Huysentruyt

05 augustus 2019

08u58 0 Brugge De bekende Golden Years party trekt deze zomer voor het eerst naar buiten: op zaterdag 17 augustus vanaf 14 uur klinkt de muziek van vorige eeuw in pop-upbar Dok 54.

Het concept van de Golden Years is al jaren bekend: muziek uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80 en ‘90 van vorige eeuw brengt een iets ouder publiek op de been. Dat gebeurt de laatste jaren steevast in Het Entrepot. Maar het muziekconcept trekt deze zomer ook voor het eerst naar buiten. “Een hele dag en avond spelen we muziek uit de gouden jaren", zegt organisator Kurt Deklerck. “We mogen muziek spelen tot drie uur ‘s nachts.” Eetkraampjes zorgen voor de innerlijke mens. Dok 54 ligt langs de Pathoekeweg 54. Naast de vaste deejays Manu en Cissen komen ook Medley en Kurt de draaitafels versterken. Kaarten kosten zeven euro in voorverkoop, tien euro aan de deur. Info: www.goldenyearsopenair.be.