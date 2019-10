Golden Years terug in Het Entrepot Bart Huysentruyt

18 oktober 2019

09u28 0 Brugge De succesvolle feestformule Bruges Golden Years Music vindt opnieuw plaats op zaterdag 19 oktober vanaf 21 uur in Het Entrepot.

Alle vorige edities vielen in de smaak. Tijdens het feest wordt muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 van vorige eeuw gedraaid. Deejays Manu en Cissen zorgen voor de perfecte soundtrack. Iedereen vanaf 18 jaar is er welkom. De toegangsprijs bedraagt 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de deur. Kaarten zijn onder meer verkrijgbaar bij Frituur De Kleine Hap, Eetcafé In de Vriendschap of Tante Mie in Lissewege.