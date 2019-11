Goed nieuws voor Zeebrugge: vroeger Zandlopertje blijft nog tot na volgende zomer Bart Huysentruyt

27 november 2019

10u10 0 Brugge The Message Ginbar, de pop-upzaak die sinds begin augustus is gevestigd in het vroegere Zandlopertje, blijft er nog minstens tot het einde van volgende zomer. Dat goede nieuws kreeg de uitbater van de stad Brugge.

De ginbar zou oorspronkelijk maar tot 15 november geopend zijn, maar uitbater Heinz Van Roye kreeg de toestemming om langer te blijven. 't Zandlopertje stond net voor de zomer plots leeg na een faillissement. Met een pop-upbar loste de stad dat euvel op. “We zijn heel blij dat we langer mogen blijven", zegt Van Roye. “We hebben een aardige stuiver geïnvesteerd. Het zou jammer zijn om dat meteen te moeten afgeven.” De komende dagen wordt nog onder het vroegere terras gewerkt. In principe gaat de zaak dit weekend weer open. “En daarna ook de volgende weekends van 11 tot 19 uur", zegt Van Roye. “Tijdens de vakanties zijn we dagelijks open.” The Message blijft geopend tot eind september 2020. Daarna wordt het gebouw, dat eigendom is van de stad Brugge, wellicht gerenoveerd.