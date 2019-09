Goed nieuws: groene stoeltjes breiden (zo goed als zeker) uit naar andere parken Bart Huysentruyt

04 september 2019

18u50 0 Brugge De stad Brugge investeert, zo goed als zeker, tegen volgende zomer in extra groene stoelen voor haar parken. Het project, waarbij er in vijf parken gratis stoelen staan opgesteld, krijgt alleen maar lovende kritieken, ondanks het verdwijnen van twee stoelen. “We willen dit concept graag naar andere parken uitbreiden", zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De Brugse zomer kenmerkte zich door drie nieuwigheden: 75 bloembakken aan de bruggen, 300 groene parkstoelen en het zwemponton aan de Coupure. Ze krijgen alledrie een positieve evaluatie van de stad. “Zesduizend zwemmers in de reien en heel veel gezelligheid in de parken en op de bruggen: ik denk dat je die ingrepen erg geslaagd mag noemen", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Ze liet telkens vijftig groene stoelen plaatsen in het Graaf Visartpark, het Koning Albert I-park, Hof Campers, het Sebrechtspark en het Astridpark. De vijftig overige reservestoelen kregen in de loop van de zomer een plaats aan het Arentshof en Gruuthuse. “Mensen hebben er heel veel gebruik van gemaakt. Dat kunnen ze trouwens nog altijd doen, want de stoelen blijven staan tot 15 november. Daarna halen we ze, net als de zomerterrassen, binnen voor onderhoud. Tegen de vroege lente van 2020 keren de stoeltjes dan terug”, belooft Van Volcem.

Diefstal

Er was vrees voor vandalisme of zelfs diefstal van de stoelen, maar dat viel uiteindelijk wel mee. Er belandde wel eens een stoel in het water. “Er zijn er twee ontvreemd", bevestigt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We merkten ook dat er wel eens stoelen verplaatst werden naar een ander park. Maar over het algemeen is iedereen hier heel correct mee omgegaan. De stoelen zijn kleine geluksbrengers. Je kan ze gewoon verplaatsen waar je wil gaan zitten, maar wel in hetzelfde park.”

De parkstoelen vallen zodanig in de smaak dat er vraag is naar meer. Ook andere buurten zijn geïnteresseerd om er in hun park te hebben. “We hebben bij het begin gezegd dat we dat zouden overwegen. Het zit er dus aan te komen dat we vanaf volgende zomer ook andere parken van stoelen gaan voorzien", zegt Van Volcem. De investering, 22.000 euro voor 300 stoelen, ofwel 73 euro per stoel, wil de stad wel maken. “Maar ook de bloembakken komen zeker terug. Ik denk dat er deze zomer wel honderden foto’s van gemaakt zijn. Zowel toeristen als Bruggelingen hebben dat extra beetje kleur wel geapprecieerd.”

Nog dit: de ‘verdwenen’ bloemen in het Minnewaterpark, die na het Cactusfestival niet meer te bespeuren waren, komen volgend jaar ook zeker terug.