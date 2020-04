Godelieve (87) is één van de 17 overleden bewoners van Brugs woonzorgcentrum: “Vlak voor haar dood konden we nog afscheid nemen. Daar trekken we ons aan op”

Brugge

De schrijnende toestand in het Brugs woonzorgcentrum Westervier raakt iedereen diep in het hart. Zo ook de familie van Godelieve Matthijs (87), die dinsdag overleed aan het coronavirus. “We verwijten niemand binnen het centrum iets. Het personeel werkt ongelofelijk hard en hield ons zo goed mogelijk op de hoogte. Enkele uren voor haar dood, mochten we nog afscheid nemen van haar. Een grote troost”, zegt haar familie. Ondertussen zijn er al zeventien bewoners overleden.