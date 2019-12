Exclusief voor abonnees Gluhwein, jenever of de sfeer van een après-ski? Deze 20 West-Vlaamse winterbars warmen je de komende weken op Redactie

23u12 0 Brugge De winter en de vrieskou staan voor de deur, de kerstspullen mogen bovengehaald en voor velen is het wachten op de eerste sneeuw. De decembermaand staat echter ook synoniem voor gezelligheid. Wij zochten en vonden alvast 20 winterbars in de kustprovincie om ons op te warmen.

1. Winterbar Minnewater - Brugge

• Waarom hier naartoe? Fantastische locatie, want een van de mooiste plekjes in Brugge. Het is bovendien de allereerste keer dat hier een winterbar staat.

• Adres? Professor Sebrechtsstraat 1, Brugge

• Prijzig? Betalen doe je met jetons. Dat is altijd wat vervelend.

• Iets te eten? Zeker weten. Proef onder meer de verse warme en koude pistolets met winters hartig en zoet beleg.

• Kinderanimatie? Kinderen (en volwassenen) kunnen zich uitleven op de kunstijspiste op het Minnewater.

• Niet te missen? Er is een ruime keuze op de kaart én je hebt ‘s avonds een geweldig zicht op de ijspiste.

• Ook dat nog! Breng tegelijk een bezoekje aan het lichtparcours doorheen de mooi verlichte stad Brugge. Een aanrader!

• Open op? Tijdens de week open vanaf 11 uur, in het weekend om 10 uur, telkens tot 22 of 23 uur.

• Nog meer weten? www.visitbruges.be

