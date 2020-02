Gloednieuw buurtcentrum Den Heerd is open: “Elke dag zijn er dagverse maaltijden” Bart Huysentruyt

13 februari 2020

16u08 0 Brugge Het gloednieuwe buurtcentrum Den Heerd in de Beekweg in de wijk Sint-Pieters in Brugge is sinds donderdag open. Het centrum wordt de opvolger van de locatie in De Dijk langs de Blankenbergse Steenweg.

“Sint-Pieters is van oudsher een bruisende wijk waar buurtbewoners zich inzetten voor een gezellige en warme buurt”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Met de opening van het nieuwe buurtcentrum wil de welzijnsvereniging Mintus nog meer ten dienste van deze buurt staan.” Bezoekers kunnen in Den Heerd terecht voor uitgebreide informatie, recreatie en dagverse maaltijden. Het buurtcentrum is voorzien van een onthaalbalie, een buurtrestaurant en een aangename ontmoetingsruimte. Naast het dienstencentrum zal de locatie ook plaats bieden aan een wijkgezondheidscentrum. Ook de Brugse maatschappij voor Huisvesting, OCMW Brugge, De Bruggen, verschillende stadsdiensten, SEL, LOGO en vzw Wieder zijn betrokken. Op die manier worden de banden tussen buurtbewoners, buurtwerking en zorgverlening, extra aangehaald.