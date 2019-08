Gin Bar opent pop-up in ’t Zandlopertje op Zeedijk: “Risico? Dit concept zál aanslaan” Bart Huysentruyt

02 augustus 2019

19u04 0 Brugge Op de Zeedijk in Zeebrugge is de tijdelijke Zandlopertje Gin Bar van uitbater Heinz van Roye vrijdag geopend voor het publiek. De zaak neemt de plaats in van het verloederde Zandlopertje, dat al een hele zomer leegstond. De uitbater mag blijven tot november. “Iets nieuws starten is altijd een risico, maar ik heb vertrouwen in het concept”, zegt van Roye.

Opluchting in Zeebrugge, waar een nieuwe uitbater gevonden is voor ‘t Zandlopertje op de Zeedijk. Heinz van Roye uit Beernem haalde het van 25 andere kandidaten. In juli verklaarde de ondernemingsrechtbank de bvba Lacla bij verstek failliet. De vennootschap baatte de voorbije jaren horecazaak ‘t Zandlopertje uit. De horecazaak, pal in het midden van de zeedijk van Zeebrugge, dreigde zo de hele zomer leeg te blijven staan. Omdat de stad eigenaar is, ging het stadsbestuur snel op zoek naar een tijdelijke uitbater.

Sinds een paar weken was Heinz van Roye er bezig met het opknappen van 't Zandlopertje. “Binnen hebben we alles een paar likken verf gegeven en is de bar opnieuw met hout bekleed. De bar zelf is zwart geverfd. Het ziet er allemaal al een stuk beter uit dan de staat waarin we het gebouw aantroffen", zegt de ondernemer uit Beernem. Hij pakte ook de buitenkant aan. Zo zijn er nieuwe houten trapjes om binnen te gaan en staat er zowel aan de kant van de zeedijk, als aan de zeezijde een nieuw terras.

“We gaan werken met Japanse tafelbarbecues, waaronder één grote”, zegt van Roye. “Het zijn kleine grillplaten waarop je aan tafel iets kan bereiden. Klanten zullen dus niet alleen verschillende soorten gin en lekkere bieren kunnen proeven, maar ook een hapje kunnen eten. We hebben het nodige personeel gevonden om de zaak draaiende te houden, dagelijks in augustus en september. Vanaf oktober zullen we enkel tijdens de weekends open zijn.”

Van Roye heeft al een pop-upbar in het Ravenhofpark in Torhout. Zeebrugge vond hij een buitenkans. “Dit wordt een gelijkaardig concept, maar dan de beachbar-versie. k ben uiteraard enorm opgetogen met deze kans. De locatie sprak tot de verbeelding. Vanuit ‘t Zandlopertje heb je een mooi zicht op de zee. Het is bovendien ongelooflijk hoeveel mensen al contact hebben opgenomen tijdens de werken aan de zaak. Iedereen vindt het geweldig dat deze horecagelegenheid weer open gaat. Dat gevoel heb ik toch.”

Of het geen risico is, want het zomerweer kan immers snel omslaan en Zeebrugge is al niet de favoriete badplaats van de Vlaming. “Ik heb er wel vertrouwen in. Uiteraard neem je een risico als je een nieuwe zaak opstart, maar ik geloof in het concept. Ik denk dat Zeebrugge wat extra schwung kan gebruiken.”

't Zandlopertje Gin Bar is elke dag, behalve maandag, geopend.