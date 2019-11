Gigantische opblaasbare prostaat in AZ Sint-Jan roept op tot tijdige prostaatcontrole Bart Huysentruyt

12 november 2019

15u16 1 Brugge Een opblaasbare prostaat in AZ Sint-Jan moet bezoekers deze maand bewuster maken voor prostaatproblemen.

Het gaat om een initiatief van vzw Think Blue Vlaanderen, een Vlaamse patiëntenvereniging voor mannen met prostaatkanker en hun partners, en het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen. Wie op 12 en 13 november op campus Sint-Jan langskomt, kan doorheen de prostaat wandelen en via een hoofdtelefoon meer informatie krijgen over dit orgaan. “We mikken vooral op vijftigplussers”, zegt dokter Hans Rigauts. “Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in ons land. Jaarlijks zijn er 8.000 diagnoses.”

De opblaasbare prostaat vormt die dagen trouwens niet het enige visuele element. De voorbije jaren riep de Movember-actie namelijk mannen over de hele wereld op om de hele maand november hun ‘Mo’ - wat staat voor moustache of snor - te laten staan. Vandaar dat de West-Vlaamse snorrenclub zijn schouders onder dit initiatief zet en dit ook enthousiast komt steunen.