Giftige blauwalgen in water aan de Brugse jachthaven: “Voorlopig geen probleem voor zwemzone” Bart Huysentruyt

06 augustus 2020

12u46 1 Brugge Er zijn blauwalgen vastgesteld aan de jachthaven langs de Coupure in Brugge. Dat is vlak bij de zwemzone in de reien. “Voorlopig mag er nog altijd gezwommen worden, maar we houden de situatie in de gaten”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

Met de voorspelde hittegolf stijgt ook terug de kans op bloei van blauwalgen in onze waterlopen. De combinatie van opgeloste stikstof en fosfor in het water met hogere watertemperaturen doet de blauwalgen groeien. Ze kunnen ook voor mensen schadelijk zijn door giftige stoffen die ze aanmaken. “We doen er alles aan om de bloei van blauwalgen te voorkomen en slagen daar tot nu toe ook in”, zegt schepen van Sport en Leefmilieu Franky Demon. “Het Brugse stadslabo houdt de waterkwaliteit op ons grondgebied nauwlettend in de gaten.”

Beluchters en ultrasone toestellen

Ook al is zwemmen in de jachthaven sowieso niet toegestaan, toch plaatste De Vlaamse Waterweg naar aanleiding van de plaatselijke opstoot aan blauwalgen er voor de zekerheid nog een bord dat plonzen daar strikt verboden is.

Dat de waterkwaliteit aan de zwemzone - op korte afstand van de jachthaven - zoveel beter is, komt enerzijds door het gesloten sas tussen de jachthaven en de zwemzone, maar anderzijds ook door de extra beluchters en ultrasone toestellen die de stad er geplaatst heeft.

Toegang tot de zwemzone is gratis, maar vooraf reserveren is verplicht. Dat kan via www.brugge.be/zomerzwemmen.