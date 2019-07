Giftige algen in Boudewijnkanaal: verboden te kajakken of vissen Bart Huysentruyt

11u53 0 Brugge Door giftige algen is de waterkwaliteit van het Boudewijnkanaal zo slecht is dat er totaalverbod op recreatie van kracht is.

Het gaat over het gedeelte dat loopt van het Handelsdok tot aan de Herdersbrug. Naar aanleiding van eerdere metingen van het Brugse stadslabo werd een bijkomend staal onderzocht in het labo van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die bevestigde woensdag dat er wel degelijk giftige algen aanwezig zijn in het kanaal, van het type prorocentrum. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas, en kan misselijkheid en diarree veroorzaken. Daarom komt er nu een verbod voor elke vorm van zachte recreatie op het kanaal. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterskiën en wakeboarden. Zwemmen in het kanaal was sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten. Boetes voor wie het verbod negeert, zijn er niet.

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang dit recreatieverbod zal gelden. Dat is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. “Ik zal er nauwgezet op toezien dat de situatie op de voet verder opgevolgd wordt, en dat er heel regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek worden genomen”, zegt schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V).