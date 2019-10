Gezocht: uitbater voor opgeknapte publieke toiletten aan Minnewater Bart Huysentruyt

16u27 0 Brugge De stad Brugge zoekt dringend een uitbater voor de publieke toiletten aan Huize Minnewater, kant Begijnenvest. Ze werden onlangs pas opgeknapt.

“We zoeken iemand die het onderhoud garandeert en de toiletten elke dag geopend houdt tussen 9 en 18.30 uur”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Met Wintergloed voor de deur verwachten we veel volk in deze zone van Brugge. Propere openbare toiletten in de buurt zijn dan onontbeerlijk. Net daarom hebben we het sanitair blok onlangs helemaal opgeknapt.”

De uitbating start op 20 november, met een proefperiode van drie maanden. Dat kan tot vier jaar verlengd worden. Het toilettenblok bestaat uit twee dames- en twee herentoiletten met lavabo’s, drie urinoirs en een invalidentoilet. Er is ook een verschoontafel voor baby’s. Wintergloed start op 21 november. De winterbar zal dagelijks open zijn van 11 tot en met 22 uur, op vrijdag en zaterdag tot en met 23 uur.