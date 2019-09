Gezocht: leiders van jeugdbewegingen voor het uitwerken van een Erfgoednachtspel BHT

21 september 2019

15u32 0 Brugge Voor de twintigste editie van Erfgoeddag, die ‘de nacht’ als centraal thema heeft, wil Erfgoedcel Brugge uitpakken met een digitaal erfgoednachtspel, dat alle Vlaamse jeugdbewegingen zullen kunnen spelen.

Doelgroep zijn leden van de jeugdbeweging tussen 13 en 15 jaar. Om dit spel mee uit te werken is de Erfgoedcel op zoek naar enthousiaste en creatieve leiders en leidsters uit het Brugse. Wie bereid is om enkele dagen vrij te maken om samen met andere West-Vlaamse jeugdbewegingen dit spel uit te werken, kan zich kandidaat stellen. Wie interesse heeft, meer info wil of wil inschrijven, kan dat doen je via info@erfgoeddag.be