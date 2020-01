Gezocht: 5.000 Brugse gezinnen die minder voedsel willen verspillen Bart Huysentruyt

27 januari 2020

18u21 2 Brugge De stad en het Foodlab gaan op zoek naar 5.000 Brugse gezinnen die minder voedsel willen verspillen. Daarvoor trekt Brugge 120.000 euro uit. Er worden workshops gegeven, personeel ingezet en eetgewoontes geanalyseerd. “Als ieder gezin 30 procent minder voedsel zou weggooien, zijn we heel tevreden", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V).

Vorig jaar deed de stad Brugge al de test in woonzorgcentra én in de centrale keuken van Rudderstove. Het resultaat was vaak verbluffend: in een van de rusthuizen was het voedselverlies na het project met bijna de helft (48 procent) afgenomen. Met tal van maatregelen is daar toen werk van gemaakt, onder meer door de porties voor de bewoners meer op maat te maken. Of door anders te gaan koken.

Klimaat

Die oefening wil de stad, samen met het Foodlab, nu opnieuw maken met Brugse families. Dit jaar krijgen vijftig gezinnen de kans om zich in te schrijven om hun voedselpatroon in kaart te brengen. Volgend jaar zijn dat er 500 en in 2022 maar liefst 5.000. “Dat is ambitieus, maar door voedselverlies te beperken, doen we ook iets voor het klimaat", zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Voedselverspilling is immers een aanzienlijke bron van CO2-uitstoot: je mag ervan uitgaan dat per kilogram voedsel de CO2-uitstoot ongeveer 3,2 kilogram is.”

Koken met restjes

Tijdens het project ‘Food winners’ zullen Bruggelingen in groep worden uitgedaagd om tijdens een bepaalde periode minder voedsel te verspillen. Ze krijgen tips van experts via workshops, sociale media en een online platform. “Het principe is te vergelijken met wat diëtisten toepassen", zegt Esquenet.

Er wordt aan de gezinnen gevraagd om hun aankopen en eetgedrag gedetailleerd mee te delen. Ze moeten ook vertellen wat ze weggooien omdat het de houdbaarheidsdatum heeft overschreden,... Minou Esquenet, schepen van Energie

“Er wordt aan de gezinnen gevraagd om hun aankopen en eetgedrag gedetailleerd mee te delen. Ze moeten ook vertellen wat ze wel en niet gebruiken, wat ze weggooien omdat het de houdbaarheidsdatum heeft overschreden... Na verloop van tijd zullen we dat opnieuw vragen. Het is de bedoeling dat hun gewoonten dan veranderd zijn.” Tips die de Bruggelingen krijgen, gaan over een beter beheer van hun koelkast, ontdooien op een goede manier, koken met restjes en bewaartechnieken.

Ambassadeurs

Het doel is duidelijk: “Als ieder gezin dertig procent minder voedsel weggooit, is ons doel bereikt”, zegt de schepen. “Dat zou betekenen dat we maar liefst 156 ton CO2 kunnen besparen. Na het project zullen de Bruggelingen ongetwijfeld ook meer rekening houden met hun eetgewoonten. Zo worden ze echte ambassadeurs. Die kennis willen we in de toekomst gebruiken.”

Het project ‘Food winners’ is door de Vlaamse overheid meteen geselecteerd als lokaal klimaatproject en wordt voor 75 procent gesubsidieerd. De totale kostprijs voor workshops en personeel bedraagt 120.000 euro, gespreid over drie jaar.

Zin om mee te doen? Schrijf je dan in op leefmilieu@brugge.be of via foodlab.brugge.be.