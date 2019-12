Gezin met 8-jarig zoontje kan voorlopig niet meer naar huis na zware brand: “Seppe was compleet in paniek bij het zien van de rook” Siebe De Voogt

15u09 2 Brugge Lucie Vanhove (38) en Kobe Martin (41) hebben de nacht moeten doorbrengen bij familie, nadat hun woning in de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels zondagavond zware schade opliep door een brand. Het koppel en hun 8-jarig zoontje waren op het moment dat het vuur uitbrak niet thuis, maar werden opgebeld door hun buurvrouw. “Seppe was compleet in paniek, toen hij de rook zag”, vertelt Lucie.

De brand hield zondagavond lelijk huis in de woning van Lucie en Kobe. Binnen is zowat alles zwart. “Het roet kruipt werkelijk overal”, zegt Lucie. “Zelf hebben we de schade nog niet gezien, want de luchtkwaliteit in onze woning is nog te slecht om binnen te mogen. Maar de rook verspreidde zich over alle ruimtes. Ons parket was lichtbruin, maar is nu naar het schijnt gitzwart.”

In paniek

Het vuur ontstond bij de wasmachine in een berging vooraan het huis. Lucie, Kobe en hun 8-jarig zoontje Seppe waren op dat moment niet thuis. “We waren op bezoek bij familie, toen de buurvrouw ons opbelde. Ze vertelde via de telefoon dat ze lawaai hoorde van onze rookdetectoren. Toen ze buiten ging kijken, zag ze rook uit ons huis komen. We wisten meteen dat het niet klopte, zijn in onze auto gesprongen en naar huis gereden.” Bij aankomst zag het koppel meteen dikke, grijze rook vanuit hun ramen komen. “Het leek alsof ons huis op exploderen stond”, zucht Lucie. “Ons zoontje was compleet in paniek bij het zien van de rook en de zwaailichten van de hulpdiensten. Ik heb hem op m’n arm genomen en ben een toertje gaan wandelen. Hij hoefde al die taferelen niet te zien.”

Onbewoonbaar

Lucie en Kobe moesten uiteindelijk de nacht doorbrengen bij familie en zullen daar ook de komende dagen verblijven. Ze wonen al 9 jaar in de woning in de Koningin Astridlaan, maar kunnen wellicht enkele maanden niet meer naar huis. “Morgen (dinsdag, red.) zal duidelijk worden hoe lang de opkuis zal duren, want dan komen de experts langs. We hopen zo snel mogelijk een nieuw onderkomen te vinden. Het OCMW contacteerde ons reeds, maar het is evengoed mogelijk dat we zelf iets huren voor de komende periode. Onze kleren en het ander textiel zijn al zeker doordrongen van de brandgeur, dus die zullen we opnieuw moeten aankopen. Ons zoontje heeft morgen zwemles en heeft bijvoorbeeld een nieuw zwembroekje nodig. Voor de rest is het afwachten tot de experts zijn langsgeweest. Pas dan zullen we weten wat er nog te redden valt.”

Op Facebook circuleren al berichten om het koppel te hulp te schieten. Voor Lucie en Kobe doen de vele steunbetuigingen veel deugd. “We kregen al enorm veel berichtjes", zeggen ze. “Het is leuk om te weten dat de mensen aan ons denken.”