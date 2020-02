Gewijzigde verkeerssituatie aan Bloedput zorgt voor ophef: “Het is nu eenmaal veel veiliger zo” Mathias Mariën

12 februari 2020

17u43 5 Brugge De gewijzigde verkeerssituatie aan de Bloedput in Brugge zorgt voor heel wat ophef op sociale media. De politie benadrukt dat de ingreep gebeurde uit veiligheidsoverwegingen.

Het verkeer op de Hoefijzerlaan dat uit de richting van ’t Zand komt, mag sinds dinsdag ter hoogte van de Bloedput niet meer keren. Weggebruikers moeten verder rijden tot aan de Canadabrug (Buffelbrug) om daar dan rechtsomkeer te maken. Bij de Brugse politie kregen ze daar heel wat reactie op. “Op die plaats keren zorgde voor veel gevaarlijke situaties door het kruisen met verkeer uit de andere richting”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Van zodra 2 à 3 wagens die beweging maakten, was er versperring en file. De voorsorteerstrook aan de Buffelbrug is verlengd en bovendien is daar geen kruising met ander verkeer mogelijk gezien de verkeerslichten daar, wat het omkeren niet gevaarlijk maakt.”