Gewapende overval op apotheek in Brugge: politie kan twee verdachten klissen na klopjacht Mathias Mariën

20 december 2019

21u22 388 Brugge De politie van Brugge heeft vrijdagavond een grote klopjacht gehouden op een groepje verdachten die gewapend een apotheek hebben overvallen op het Dorpsplein in deelgemeente Dudzele. Bij de politie bevestigen ze de overval, maar geven ze voorlopig geen details. “We kunnen wel zeggen dat er niemand gewond raakte”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De feiten gebeurden omstreeks 19 uur in de dorpskern. Volgens onze informatie drong een groepje gewapende mannen - volgens buurtbewoners waren het er drie - de apotheek binnen. Op dat moment was de assistente van de apothekers aanwezig. Wat er zich binnen precies afspeelde, kan en wil de politie op dit moment niet kwijt. Ook over de omvang van de buit wordt nog niet gecommuniceerd. Gewonden vielen er zeker niet. Na de overval sloegen de daders op de vlucht, waarna de politie meteen een grootschalige klopjacht hield. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk konden twee verdachten in de boeien worden geslagen. “In het belang van het verder onderzoek kunnen we geen commentaar geven. Zeker gezien het om zeer recente feiten gaat en we nog vaststellingen moeten doen”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.