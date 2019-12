Gewapende man op trein krijgt alsnog effectieve celstraf van 30 maanden Siebe De Voogt

05 december 2019

15u48 1 Brugge De 30-jarige man die vrijdagavond in het Brugse station met verschillende verboden wapens van een trein werd gehaald, heeft in de Brugse rechtbank alsnog een effectieve celstraf van 30 maanden gekregen. De rechter besliste door de nieuwe feiten de voorwaarden van Sebastian L. te herroepen, die hij had gekregen na een rooftocht in Knokke.

De man van Poolse origine zorgde vrijdag in de vooravond voor flink wat paniek in het station van Brugge. Een reiziger op de trein van Oostende naar Brugge belde onderweg de politie op met de melding dat er een gewapende man rondliep in zijn wagon. Een grote politiemacht wachtte de verdachte rond 18 uur op op het perron. “Het station stond in rep en roer”, vertelde de procureur donderdagmorgen. “De trein werd naar een ander spoor geleid en er werd een perimeter ingesteld. In volle avondspits zorgde het incident voor flink wat tumult.”

Straatovervallen

Sebastian L. werd door de agenten van de trein gehaald en in de boeien geslagen. Zijn wapen bleek een BB-gun te zijn en bovendien had de dertiger nog een busje traangas en een mes bij. Voor de verboden wapendracht moet Sebastian L. zich op 26 december voor de rechtbank verantwoorden, maar donderdagmorgen verscheen hij al eens voor de rechter. Het parket vorderde door de nieuwe feiten immers de intrekking van de probatievoorwaarden die de man op 12 januari 2017 opgelegd had gekregen voor zware feiten in Knokke. Samen met twee kompanen hield hij op 29 maart 2016 een rooftocht in de buurt van de Lippenslaan. Minstens twee mannen werden er met geweld overvallen.

Sebastian L. kwam weg met een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden, maar die straf wordt nu alsnog effectief. Voor de feiten van vrijdag had L. een bizarre uitleg. Hij had de wapens naar eigen zeggen op zak om zich te verdedigen. “Ik heb de laatste tijd veel verklaringen afgelegd tegenover de politie en ben te bang om zonder wapens rond te lopen”, vertelde hij.