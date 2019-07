Gert Verhulst, zijn Ellen én u drinken beste cocktails ter wereld in Brugge: Ran en Janah klaar voor opening van hun droombar Mathias Mariën

08 juli 2019

20u15 0 Brugge Een ‘neighbourhoodbar’ waar sherry en rum centraal staan: dát moet het succesrecept worden voor Palo Cortado in Brugge. De bar opent woensdagmiddag de deuren in de schaduw van De Republiek, al waren maandag op de ‘pre-opening’ al Gert Verhulst en topchef Syrco Bakker van de partij. De cocktails worden geshaket door de gerenommeerde bartender Ran Van Ongevalle. Samen met echtgenote Janah Van Cleven is hij helemaal klaar voor de opening. “Het eindresultaat is nog beter dan we durfden dromen”, zegt het koppel.

Het wordt misschien wel dé hotspot van Brugge de komende maanden. De verwachtingen rond Palo Cortado zijn hooggespannen en dat beseft het jonge koppel beter dan wie ook. Ran Van Ongevalle (26) baatte samen met vader Jan en zussen Hannah en Noa jaren de befaamde cocktailbar The Pharmacy in Knokke-Heist uit en ging enkele jaren geleden, met succes, zijn eigen weg. Zo won hij als eerste Belg de internationale wedstrijd ‘Bacardi legacy’, met meer dan 10.000 deelnemende bartenders wereldwijd. Die ervaring brengt hij nu mee richting Brugge.

Aan Het Laatste Nieuws lieten Ran en Janah eerder al verstaan dat ze hun droombar willen inrichten. “Een plaats waar we zelf zouden willen komen. Elk detail moet kloppen, tot de playlist toe”, klonk het enkele maanden geleden ambitieus. “Het is ons gelukt”, glimlacht Ran nu. “Eigenlijk is het eindresultaat beter dan we ooit durfden dromen. Zo hebben we onlangs nog hele oude stoelen op de kop kunnen tikken. We voelen ons al helemaal thuis.”

De inrichting is vooral gericht op hout- en terracottakleur en oogt bijzonder gezellig. Ran en Janah benadrukken trouwens dat ze niet zomaar een cocktailbar zijn. Zelf zien ze het eerder als een ‘neighbourhoodbar’, wat tegenwoordig trending is in heel Europa. Simpel gezegd: een Vlaams café met de beste cocktails van de wereld.

De voorbije weken stelde Ran zijn cocktails – er zullen er 24 op de kaart staan – tot de laatste details helemaal op punt. “We hebben ondertussen enkele kenners laten proeven en die waren unaniem positief. Zo’n feedback doet natuurlijk deugd.”

Palo Cortado is een echte aanrader. The Pharmacy kende ik al, maar dit is zeker even speciaal Gert Verhulst

Vier non-alcoholische cocktails

De komende drie maanden worden heel wat liefhebbers verwacht. Maandagavond was er de ‘pre-opening’ bij wijze van test met heel wat bekend volk. Onder andere Gert Verhulst en topchef Syrco Bakker stonden op de gastenlijst. Verhulst blijkt een fan van de familie Van Ongevalle. “Palo Cortado is een echte aanrader. The Pharmacy kende ik al, maar dit is zeker even speciaal”, zegt de tv-persoonlijkheid.

“Alles samen – inclusief terras – hebben we plaats voor 60 gasten. We zijn er helemaal klaar voor”, zegt Ran Van Ongevalle, die benadrukt dat ook mensen die geen alcohol drinken meer dan welkom zijn.

“We hebben vier non-alcoholische cocktails op de kaart gezet die tot in de puntjes worden bereid. Niet drinken betekent niet dat het saai moet zijn. Ook daar schenken we dus heel veel aandacht aan.”

Winterpop-up?

Palo Cortado bevindt zich in het Hof De Plezance, het pand achteraan De Republiek. De zaak zal elke weekdag - uitgezonderd dinsdag - open zijn van 16 uur tot middernacht. In het weekend sluiten de deuren pas om 2 uur. Extra leuk nieuws: in afwachting van een definitief pand denken Ran en Janah nu al aan een winterpop-up in Brugge.