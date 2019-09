Gert Late Night in de bres voor Brugs kleuterschooltje: “Nog één kindje tekort om voortbestaan te garanderen” Bart Huysentruyt

06 september 2019

10u13 0 Brugge De kleuterschool 't Lisblommetje in Zwankendamme kreeg deze week hulp uit onverwachte hoek om het aantal kleuters tegen 1 februari op twaalf te brengen. 't Lisblommetje is het schooljaar met acht kleuters gestart. Er komen er al zeker drie bij. “Nog ééntje en we zijn gered", hoopt directeur Inge Dermul.

De ongerustheid binnen de muren van 't Lisblommetje houdt al meer dan een jaar aan. Vorig jaar al was de school per 1 februari met sluiting bedreigd. Toen stond de teller op negen kleuters, ofwel drie te weinig. De hulp kwam toen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die de school samen met nog een paar andere een jaartje respijt gunde. Tijdens dat genadejaar moest de school wel zorgen dat het aan de beoogde twaalf kleuters zou komen.

“We zijn het schooljaar met acht kleuters gestart, maar we wisten dat er na de herfst- en na de kerstvakantie twee kindjes zouden bijkomen. Maar dan nog hadden we nood aan twee extra ingeschreven kleuters." De school is al sinds vorig jaar intensief bezig met opendeurdagen om ouders kennis te laten maken met ‘t Lisblommetje. Maar heel veel heeft dat nog niet uitgehaald. Deze week sprong Gert Late Night mee op de kar. De populaire talkshow van Gert Verhulst en James Cooke besteedde elke dag aandacht aan het kleuterschooltje, in de hoop om de twee extra kleuters te vinden.

Pascale Naessens kwam pannenkoeken bakken, Tourist LeMC maakte een liedje en Kevin Janssens kwam er promo maken. Gert en James bezochten de school en reden met een auto rond in Zwankendamme om jonge ouders warm te maken voor ‘t Lisblommetje. “De kleuters hebben er een stevige eerste week opzitten", knipoogt de directeur. “Zoveel aandacht zijn we hier niet gewoon.” Maar misschien heeft het ook wel wat opgeleverd. “We weten niet precies of het door de media-aandacht komt, maar er heeft zich wel één kindje extra ingeschreven. Dat start vanaf volgende week in Zwankendamme", glundert Inge Dermul, die als directeur een duobaan heeft met Birgit Monbaliu. “Dat brengt de teller op 1 februari op elf. Dat is dus nog ééntje tekort om de school van de sluiting te redden.”

Het opstapklasje, en de eerste, tweede en derde kleuterklas: in ’t Lisblommetje zit iedereen er samen onder begeleiding van een kleuterjuf. De sfeer in de school is opperbest. “We zijn heel kleinschalig, waardoor het voor de ouders eigenlijk best leuk is om hun kleuter hier achter te laten. Ze worden heel individueel begeleid en krijgen alle vaardigheden zoals in een andere school.”

Wie zich geroepen voelt om het schooltje te redden, kan terecht op de website www.delisblomme.be of bellen naar het secretariaat op het nummer 050/55.10.71