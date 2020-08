Gert De Mangeleer verwelkomt gasten van LESS maand langer in Hertog Jan-hoeve Mathias Mariën

13u53 0 Brugge LESS Summer Eatery blijft nog tot eind september op het domein van Hertog Jan in Zedelgem. “Door het overweldigend succes en omdat we het zelf ook zo’n leuke locatie vinden verlengen we de zomer met een maand”, zegt chef Gert De Mangeleer.

Het restaurant zit normaal op ‘t Zand in Brugge, maar verhuisde na het uitbreken van de coronacrisis richting Zedelgem. “Hier kan de anderhalvemeterregel perfect toegepast worden. In Brugge zouden we twee derde van onze tafeltjes verliezen door de coronamaatregelen”, vertelde Joachim Boudens eerder. “Hier kunnen we wel tot tachtig couverts plaatsen. Dat is een hemelsbreed verschil. Zo houden we ook al onze 15 personeelsleden aan boord.” Het verhaal wordt nu dus verlengd. Het LESS-team neemt begin september eerst een weekje rust maar staat vanaf woensdag 9 september weer paraat.