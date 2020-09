Geplaagde minister Wouter Beke komt gastcollege geven in Howest Bart Huysentruyt

28 september 2020

12u22 0 Brugge Op donderdag 1 oktober is Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) te gast in hogeschool Howest in Brugge. Als Vlaams minister van onder meer Volksgezondheid zal hij er een lezing geven met als titel ‘Investeren in preventie loont’.

In het licht van de huidige coronacrisis is preventieve gezondheidszorg namelijk belangrijker dan ooit. Omwille van diezelfde coronacrisis kunnen slechts veertig personen dit college bijwonen, maar via de livestream zal de lezing opengesteld worden voor studenten en zorgprofessionals. Wouter Beke stond meermaals ter discussie tijdens deze coronacrisis. Aansluitend op het gastcollege van minister Beke zullen studenten onderzoekers en onderwijzend personeel onderwijspersoneel daarover getuigen. Enerzijds met concrete voorbeelden uit de opleiding, anderzijds met persoonlijke getuigenissen over hoe corona hun visie op de preventieve gezondheidszorg van de toekomst heeft veranderd.