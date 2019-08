Geplaagd Conservatorium heeft nieuwe directeur(s): “Alles doen om school nieuw elan te geven” Na twee jaar juridisch getouwtrek met vorige directeur is er duidelijkheid Bart Huysentruyt

20 augustus 2019

16u53 0 Brugge Mark Lambrecht en Michaël Vancraeynest zijn door de stad Brugge aangesteld als nieuwe directeurs van het Conservatorium. De vorige directeur, Gunter Carlier, werd onlangs nog ontslagen na twee jaar juridisch getouwtrek. “Met deze twee leerkrachten, die ook halftijds die passie blijven uitoefenen, hopen we de rust op school terug te krijgen", zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld).

Net voor de vakantie viel de beslissing: na jaren aanmodderen en een juridische strijd was voormalig directeur Gunter Carlier er ontslagen. De gemeenteraad voltrok de dadingsovereenkomst, waardoor het ontslag van de omstreden directeur eindelijk kon worden doorgevoerd. De zaak sleepte jaren aan en veroorzaakte binnen de schoolmuren heel wat onrust. Carlier volgde in september 2015 Wilfried Deroo op en lokte meteen heel wat controverse uit. Leraars, maar ook ouders stelden zich vragen over zijn aanpak. Tegenstanders gaven de directeur zelfs de bijnaam ‘Assad’, een verwijzing naar de Syrische president, omwille van zijn zogenaamde dictatoriaal optreden.

Twee jaar geleden al namen cellist Mark Lambrecht (56) en pianist Michaël Vancraeynest (43) de directeursstoel al even over. Nu doen ze dat minstens voor een jaar definitief. “De keuze is gevallen op deze twee leerkrachten, omdat ze de ambitie hebben om het Conservatorium weer in rustig vaarwater te brengen”, zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld). “Het leerkrachtenkorps staat volledig achter deze beslissing. Ze zullen een nieuw pedagogisch beleid uitstippelen, waar de leerkrachten overigens zelf ook aan meewerken. Er is in dit Conservatorium zoveel talent, dat de afgelopen jaren gefrustreerd raakte door de aanpak van de vorige directeur.”

Mark Lambrecht en Michaël Vancraeynest, die binnen de muren van het Conservatorium steevast M&M genoemd worden, speelden ooit samen in een productie en leerden elkaar zo beter kennen. “We zijn heel complementair”, zegt Lambrecht. “Ik ben wat beter met cijfers, Michaël met letters (lacht). Het is een deeltijdse duobaan en dat is nodig ook. Want zo’n organisatie met 100 personeelsleden weer op de rails zetten, is sowieso een moeilijke taak als je dat alleen moet doen. We hebben veel liefde voor het Conservatorium en voelen het als een roeping om deze school tegen eind volgend jaar weer 2.000 leerlingen te bezorgen.”

Het dieptepunt werd een paar jaar geleden al bereikt. Nu ligt het aantal ingeschreven leerlingen en volwassenen op 1.350, maar er kan nog een hele maand september ingeschreven worden. Volgend jaar wordt het Conservatorium in de Sint-Jakobsstraat voor twee jaar verbouwd. Dan zullen de cursisten even naar andere plaatsen in de stad moeten uitwijken.