Georges (63) stierf zes jaar geleden bij ongelukkige val in vissershaven, zijn familie zoekt nog steeds antwoorden: “Hoe kon zoiets gebeuren” Mathias Mariën

12 september 2019

16u31 0 Brugge De vzw Zeebrugse Sportvissers wordt vervolgd voor een dodelijk ongeval in de vissershaven van Zeebrugge waarbij Georges Van Den Berghe (63) uit Lochristi om het leven kwam. De man viel in november 2013 van een ponton toen hij op weg was naar een boot en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Ook zijn beste vriend en de schipper moeten zich voor de rechtbank verantwoorden. “Hoe kon zoiets gebeuren”, vragen de nabestaanden zich af.

Het ongeval gebeurde op 27 november 2013 langs de Werfkaai in Zeebrugge. Georges Van Den Berghe (63) had die dag een uitstap op zee gepland samen met zijn beste vriend. De vrienden zouden meevaren met de ‘Seagul’, toen het even na 7 uur gruwelijk verkeerd liep. Georges was samen met zijn vriend al het ponton opgewandeld richting de boot. Op een bepaald ogenblik sloeg het noodlot toe. Georges verloor zijn evenwicht en kwam in het water terecht. Zijn vriend probeerde hem nog boven te halen, maar dat bleek geen evidente opgave. Na tussenkomst van de hulpdiensten werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed aan zijn verwondingen.

Veel vragen

Opvallend genoeg werd de zaak aanvankelijk gezien als een normaal ongeval en seponeerde het Openbaar Ministerie het dossier. De nabestaanden van de man uit Lochristi konden zich daar echter niet in vinden en dienden tien maanden later een klacht in bij de onderzoeksrechter. Na verder onderzoek bleken er toch voldoende elementen te zijn om de zaak voor de rechtbank te brengen.

“De uitstap was in de eerste plaats niet reglementair, aangezien de schipper geen commerciële activiteiten mocht organiseren. Dat is een zware fout. Bovendien was de vertrekplaats niet veilig”, pleitte de advocaat van de weduwe. “De familie blijft zich afvragen hoe het kon gebeuren. Tot vandaag hebben ze daar geen antwoord op. Het verder onderzoek heeft wat ons betreft voldoende aangetoond dat er sprake is van onachtzaamheid en er een causaal verband in met het overlijden van meneer Van Den Berghe.” De nabestaanden vragen een morele schadevergoeding van 120.000 euro.

Vrijspraak

Het ponton viel onder de verantwoordelijk van de vzw Zeebrugse Sportvissers. Zij vroegen donderdagochtend de vrijspraak. “Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid”, zegt hun advocaat. “We moeten gissen naar de toestand die bewuste dag. De plaats van het ongeval is meteen vrijgegeven en een gerechtsdeskundige is nooit aangesteld. Het klinkt hard voor de familie, maar het eigen gedrag van het slachtoffer is de oorzaak van het overlijden. Hij nam die dag onnodige risico’s.”

Ook de beste vriend, die door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd, omdat hij tegen de afspraken in het ponton al betrad zonder dat de schipper erbij was, vraagt de vrijspraak. “Men moet aanvaarden dat er zoiets bestaat als het noodlot. Een ongeval kan ook gewoon een ongeval zijn. Mijn cliënt is zijn beste vriend en hobby kwijt. Voor hem is het ook niet makkelijk”, zegt zijn advocaat. Tot slot vraagt ook de eigenaar van de ‘Seagul, een 62-jarige man uit Zedelgem, de vrijspraak. Volgems hem was het algemeen geweten dat je niet op het ponton mocht gaan zonder de schipper. Uitspraak op 10 oktober.