Gentpoortbrug en verkeerslichten tijdje defect door ontploffing in elektriciteitscabine Mathias Mariën

28 september 2019

13u56 194 Brugge Langs de Matmeers in Assebroek is zaterdagmiddag een elektriciteitscabine ontploft. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de situatie zo snel als mogelijk te herstellen. Door de ontploffing zat een deel van Assebroek zonder stroom, werkten verschillende verkeerslichten niet én stond onder andere de Gentpoortbrug halverwege geblokkeerd.

Om het verkeer in veilige banen te leiden in afwachting van de herstellingswerken, kwamen politiepatrouilles ter plaatse. Bij de ontploffing van de cabine vielen geen gewonden. In de loop van de namiddag was de situatie weer normaal.