Geniet van een Brugse Zot of Straffe Hendrik in de schaduw van kunstwerk: Wietse schildert mural in De Halve Maan Mathias Mariën

06 juni 2020

09u13 0 Brugge De binnenplaats van brouwerij De Halve Maan heeft er een eyecatcher bij in de vorm van een mural van de Brugse kunstenaar Wietse.

Het resultaat is kleurrijk met een duidelijke verwijzing naar bier. Eén van die dieren in het kunstwerk is namelijk ... een hopvogel. Ook de gerst en hopbellen zijn duidelijk te zien. Zaakvoerder Xavier Vanneste is enthousiast over het resultaat. Het werk is net op tijd klaar voor de heropening van het horecagedeelte van de brouwerij, waar de bekende bieren Brugse Zot en Straffe Hendrik worden gebrouwen. Vanaf maandag kunnen bezoekers er opnieuw genieten van een biertje en hapje mét uitzicht op het kunstwerk. Alle werken van Wietse zijn terug te vinden op de Instagrampagina @Wietseart