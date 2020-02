Geneviève begon er ooit als flexi-jobber, nu neemt ze populaire koffiebar over Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

05 februari 2020

08u05 6 Brugge Ze was er vorig jaar nog aan het werk als flexi-jobber, maar sinds een paar weken is Geneviève Jacxens de nieuwe zaakvoerder van het populaire Vero Caffè op het Sint-Jansplein. De koffiebar is voortaan ook een adres waar je een gezonde lunch kan bestellen of taart kan eten. “In twee weken tijd was de overname geregeld", vertelt de Brugse.

Geneviève Jacxens was voordien tien jaar actief in een kledingzaak in Brugge, voor ze een nieuwe richting insloeg. “Door de stijgende online verkoop werd het niet eenvoudig om een kledingzaak uit te baten”, vertelt ze. “Ik was al anderhalf jaar op zoek naar een geschikt pand om mijn eigen koffiehuis te kunnen openen. Ik heb mijn opleiding in hotelschool Spermalie gekregen en heb dus best voeling met de horeca. Dat moest mijn nieuwe sector worden. In die periode ging ik aan de slag als flexi-jobber. Zo kwam ik in het Vero Caffè terecht en hoorde ik over de plannen om de zaak over te laten. Ik heb niet getwijfeld: in geen twee weken tijd was de overname geregeld.”

Het sympathieke koffiehuis werd voordien uitgebaat door Véronique Bogaert en haar dochter Chloé. Aan de naam wijzigt Geneviève niks. “Vero Caffè is gewoon Italiaans voor echte koffie. En daar blijft de nadruk dus ook op liggen. We serveren allerlei soorten koffies, maar ook huisgemaakte frisdranken en zelfbereide taartjes.” Vero Caffè is bovendien niet langer uitsluitend een koffiehuis. ‘s Middags kan je er ook een gezonde lunch bestellen. “We maken alles zelf: van quiches tot soep, maar ook bagels en slaatjes. Vrijdag is vegan dag. We willen een toegankelijke zaak zijn, waar je op je gemak kan genieten van lekker eten en drinken. Je kan aan het raam zitten, met zicht op het Sint-Jansplein, maar ook aan de toog of achterin. Er zijn knusse hoekjes.”

Interieur

Aan het interieur is uiteindelijk niet zoveel veranderd. De nieuwe uitbaatster kleedde het wat aan met leuke meubeltjes. “De zaak is een klein beetje opgefrist met hier en daar een nieuw likje verf", vertelt ze. “Dit is volledig mijn smaak.” De uitbaatster is - hoe kan het ook anders - zelf een groot koffiefanaat. “Ik drink graag goeie koffie, met de nadruk op goeie (lacht). Daarom werken we ook met koffiebonen uit verschillende windstreken. We wisselen eens af, en werken ook samen met lokale leveranciers.” De vernieuwde zaak lijkt alvast een schot in de roos te zijn, met heel wat positieve reacties.

Vero Caffè is elke dag, behalve op woensdag, geopend van 10.30 tot 17.30 uur. Op zondag is er geen lunch, wél taart.