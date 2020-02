Gemeenteraad verzet zich tegen komst van 91 woningen langs Sint-Trudostraat Bart Huysentruyt

19 februari 2020

13u32 0 Brugge De gemeenteraad van Brugge verzet zich tegen de komst van 91 woningen langs de Sint-Trudostraat in Assebroek. Alle politieke partijen lijken daarover op één lijn te zitten.

Projectontwikkelaar JPB Invest Building uit Oostkamp heeft zopas een omgevingsvergunning ingediend voor een verkaveling tussen de Sint-Trudostraat en de Steenbrugse Bosjes. Het gaat om 53 eengezinswoningen en 4 meergezinswoningen met 38 woonentiteiten. “Deze verkaveling is een slecht plan”, zegt fractieleider Raf Reuse (Groen). “Ten eerste is er het verlies aan groene ruimte. Bovendien grenst de zone aan natuurgebied Assebroekse Meersen. Ten tweede is het gebied overstromingsgevoelig. De zone bebouwen houdt het risico in dat lagergelegen wijken te kampen krijgen met wateroverlast. Ten slotte zijn er ook bezorgdheden in verband met mobiliteit en verkeersveiligheid. De toegangsweg tot de verkaveling komt op een onveilige plaats.”

Ook N-VA uitte haar bezorgdheden, nadat ook de buren van de toekomstige verkaveling hun ongenoegen hadden gemeld. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) begrijpt dat: “Het zou van geen goede ruimtelijke ordening getuigen om hier zoveel woningen toe te laten. We willen net dat die open ruimte hier behouden blijft. We zullen die omgevingsvergunning dus niet steunen.”

Demon is wel op zijn hoede: “Het dossier van Klein Appelmoes, waar we ook pleiten voor behoud van groen, toont aan dat het niet makkelijk is om vooruit te lopen op de feiten.”