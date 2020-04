Gemeenteraad van april verloopt digitaal: “We bekijken nog hoe mensen de vergadering kunnen volgen” Bart Huysentruyt

07 april 2020

09u11 0 Brugge De Brugse gemeenteraad op dinsdag 28 april om 18.30 uur verloopt voor het eerst digitaal. De raadsleden moeten thuis, van achter de computer, deelnemen aan de raad.

In Brugge gaan ze ervan uit dat de ‘social distancing’-regels nog een tijdje van kracht zullen blijven. En dus bereiden ze zich voor om de gemeenteraad van april niet in de raadzaal van het stadhuis, maar via digitale weg te organiseren. “Iedereen zal zich via Microsoft Teams kunnen aanmelden voor deze online vergadering", zegt gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a). “We zullen voordien al testen of deze manier technisch lukt. In Gent is het in maart alvast gelukt.” Brugge stelde de raad van maart nog uit, wat maakt dat de agenda in april lijvig is. “We moeten absoluut een gemeenteraad houden, om de stad draaiende te houden”, zegt Lambrecht. “Dat betekent ook dat de tussenkomsten van de raadsleden zeker gewaarborgd moeten blijven. Stemmen zullen we doen via handopsteking.” Lambrecht zal als voorzitter de zitting leiding vanuit de gemeenteraad, in het bijzijn van algemeen directeur Colin Beheydt. Hoe het publiek de openbare vergadering zal volgen, is nog niet duidelijk. “We bekijken momenteel de mogelijkheden.”