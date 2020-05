Gemeenschapswachten en politie gaan controleren bij heropening van winkels Bart Huysentruyt

06 mei 2020

16u54 0 Brugge De stad Brugge zet gemeenschapswachten in om de heropstart van het winkelen in goede banen te leiden. Samen met de politiediensten zullen zij bezoekers begeleiden en erover waken dat de maatregelen nageleefd worden.

Op maandag 11 mei mogen de winkels heropenen in ons land. In Brugge is daarvoor een heel systeem uitgedokterd. Aan het begin van de vier meest bezochte winkelstraten Noordzandstraat, Steenstraat, Geldmuntstraat en Zuidzandstraat, zullen mobiele ontsmettingsunits staan. Hier kunnen bezoekers contactloos de handen ontsmetten en mondmaskers uit een automaat kopen.

Drie van de vier hoofdwinkelstraten, die de Markt en ’t Zand verbinden, zullen elke dag verkeersvrij zijn van 13 tot 18 uur. De Zuidzandstraat wordt niet autovrij omwille van de bereikbaarheid van de zone rond de Katelijnestraat. Om te voorkomen dat mensen elkaar te dichtbij kruisen, houden wandelaars in de verkeersvrije winkelstraten rechts op de rijweg. Straatmarkeringen duiden de wandelrichting aan. Het voetpad wordt voorbehouden als wachtzone voor wie een winkel binnen wil, met duidelijke ‘wachtstippen’ op de grond, op anderhalve meter afstand. De betalende parkeerplaatsen in deze winkelstraten worden opgeheven en ingericht als laad- en loszones. Hierdoor maken we ook extra ruimte vrij voor voetgangers. Aan de rand van de winkelzone komen infoborden die deze maatregelen duidelijk illustreren.