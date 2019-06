Geluidsbakens van 30.000 euro gidsen slechtzienden aan achterkant station Mathias Mariën

27 juni 2019

16u11 5 Brugge Het plein aan de achterkant van het Brugs station krijgt zeven geluidsbakens om blinden en slechtzienden beter wegwijs te maken. Tot op heden was het plein onder de Balkonrotonde niet aangepast aan mensen met een visuele handicap. “Deze akoestische signalisatie is uniek en zal de veiligheid enorm ten goede komen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De zeven geluidsbakens kosten de stad Brugge zo’n 30.000 euro. Een investering die broodnodig was, zo blijkt: “Een gigantisch plein zonder structuur met verschillende invalsrichtingen naar het station is een groot probleem voor deze doelgroep. Het feit dat fietsers en voetgangers zich door elkaar bewegen, veroorzaakt moeilijkheden in het oriënteren en veiligheid voor deze personen. Aangezien het openbaar vervoer voor hen vaak het voornaamste vervoermiddel is, veroorzaakte dat voor problemen. Een oplossing drong zich op”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys (CD&V).

Signaal

Hoe het werkt? Simpel. Personen met een visuele handicap installeren een gratis applicatie op hun telefoon of schaffen een afstandsbediening aan. Als ze in de buurt komen van de geluidsbakens, gaat een signaal af. Daarna wordt automatisch aangegeven welke richting links en rechts is. Er wordt ook extra uitleg gegeven over de omgeving én er wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor een fietspad. Op het plein werden ook de bekende geribbelde stroken aangebracht.

Iedereen hoort het

Het Brugse stadsbestuur levert al jaren inspanningen om de integratie van blinde en slechtziende personen goed te doen verlopen. Dit proefproject is daar een vervolg van. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageert alvast enthousiast. “De boodschap van de geluidsbakens kan door iedereen gehoord worden. Dat zorgt ook voor alertheid van de andere weggebruikers, wat de veiligheid op het plein ten goede komt. Aangezien het systeem enkel opstart na activatie, zorgt het niet voor geluidsoverlast. Deze akoestische signalisatie is bovendien uniek op zo’n site en geniet interesse van andere besturen”, aldus De fauw. Leuk extraatje: de geluidsbakens zijn energiezuinig aangezien ze op zonnepanelen werken.

Toekomst

Als het proefproject een succes blijkt te zijn, is de kans groot dat ook ’t Zand en de Burg zo’n signalisatie krijgen. De mensen met een visuele handicap die de geluidsbakens voor het eerst mochten proberen, spreken alvast van een absolute meerwaarde. “Voor onze oriëntatie is dit een fikse stap voorwaarts”, klinkt het unaniem.