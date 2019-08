Geliefde Club-steward (37) overleden na hartfalen: “Je was een goeie mens en prachtige vader” Mathias Mariën

27 augustus 2019

12u10 52 Brugge Club Brugge is in rouw na het plotse overlijden van Nico Meuleman (37). De Bruggeling was er een vertrouwd gezicht als steward en overleed maandag aan een hartfalen.

Nico was een fervent Clubsupporter en geliefd onder zijn collega-stewards. “Club wenst zijn steun uit te drukken aan de familie en vrienden van Nico”, laat Club Brugge weten via hun sociale media. Ook op de persoonlijke pagina van Nico regent het steunbetuigingen. “Je was een goeie mens en een prachtige vader", staat er onder andere te lezen. De Bruggeling laat één dochtertje na.