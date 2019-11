Geladen betonmixer kantelt op Expresweg in Brugge: snelweg opnieuw vrij Siebe De Voogt

29 november 2019

14u19 20 Brugge Op de N31 Expresweg in Brugge is vrijdagnamiddag in de richting van Zeebrugge een betonmixer gekanteld. Het ongeval zorgde voor enorme verkeershinder op de snelweg en de lokale wegen. Omstreeks 15.30 uur was de betonmixer getakeld en werd de weg opnieuw vrijgegeven.

Het ongeval vond even voor 12.30 uur plaats. De betonmixer kreeg wellicht een klapband en ging ter hoogte van Sint-Pieters aan het slingeren. De bestuurster kon het gevaarte niet meer op de snelweg houden, waardoor hij kantelde en dwars over de middenberm tot stilstand kwam. In z'n vlucht nam de betonmixer ook een verlichtingspaal mee, die knapte door de enorme impact. De vrouwelijke chauffeur zat vast in haar cabine en moest door de brandweer naar buiten geholpen worden. Ze raakte weliswaar niet gewond, maar was erg onder de indruk van de crash.

De gevolgen voor het verkeer waren wel navenant. Door het ongeval stond even voor 14 uur al een vijftal kilometer file op de Expresweg richting Zeebrugge. De snelweg werd even volledig afgesloten voor de afrit naar het AZ Sint-Jan, maar het verkeer richting Zeebrugge kon snel weer door over de pechstrook en rechterrijstrook. Tijdens de takelwerken besloot de politie even na 14.30 uur wel om de N31 richting E403 volledig af te sluiten. Het verkeer van de A11 werd afgeleid via de N371 en N9 om via de Oostendse Steenweg de N31 weer op te rijden. Ook het verkeer komende van de Blauwe Toren werd via die weg omgeleid. Het verkeer van de Blauwe Toren dat richting Blankenberge wou, moest omrijden via Zeebrugge.

De lokale politie Brugge vroeg bestuurders alvast rekening te houden met het ongeval en een omleiding te volgen via de Oostendse Steenweg en Blankenbergse Steenweg. Ook op de lokale wegen was het immers bijzonder druk. Omdat de betonmixer geladen was, dreigde de inhoud hard te worden. De takelwerken werden zo extra bemoeilijkt. Omstreeks 15.30 uur was de gekantelde betonmixer getakeld en werd de snelweg opnieuw vrijgegeven.