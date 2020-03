Gekker wordt het niet: Chinees restaurant weigert ... Chinezen uit vrees voor coronavirus Mathias Mariën

06 maart 2020

08u55 0 Brugge Een Chinees restaurant in de Brugse binnenstad neemt wel heel erg drastische maatregelen uit vrees voor het coronavirus. Restaurant China weert namelijk … Chinezen uit hun zaak.

Hoe houd ik het coronavirus uit mijn restaurant? Met die vraag ging de uitbater van restaurant China in de Zuidzandstraat aan de slag toen zijn gezin schrik begon te krijgen van het virus. De familie volgt het Chinese nieuws op de voet en wil vermijden dat ook zij besmet raken. Hun oplossing? Stelselmatig Chinezen weren uit hun restaurant. “Maar racistisch is dat zeker niet”, zegt de uitbater in een reactie aan ‘Het Nieuwsblad’. De uitbater probeert in de eerste plaats grote Aziatische groepen uit zijn restaurant te houden. Opvallend: Aziaten die in België wonen, blijven wél welkom. Hoe je die kan onderscheiden? Simpel, door bij binnenkomst in het Nederlands te vragen of ze gereserveerd hebben. Zo weten ze meteen of het toeristen zijn of niet. Affiches ophangen met die boodschap vinden de uitbaters evenwel nog een stapje te ver. Héél veel minder klanten zal restaurant ‘China’ in principe niet verliezen door de maatregel. Het grootste deel van de bezoekers zijn gewoon Belgen.