Geike speelt voorprogramma van Novastar in Brugge Bart Huysentruyt

02 december 2019

15u18 0 Brugge Zangeres Geike Arnaert, kortweg Geike, komt op vrijdag 17 januari 2020 naar de Brugse Stadsschouwburg als opwarmer voor het concert van Novastar later die avond.

Het is een verrassing in het kader van de 150ste verjaardag van de theaterzaal. Tien jaar lang was Geike Arnaert het gezicht van de band Hooverphonic, maar eind 2008 koos de West-Vlaamse zangeres voor een solocarrière. Samen met de Nederlandse band BLØF scoorde ze de monsterhit ‘Zoutelande’. Ze heeft intussen een nieuw album klaar. Kaartjes voor het concert kosten tussen 15 en 30 euro.