Geen zwembad meer op bijna uitverkocht Cactusfestival Wel voor het eerst een volwaardige deejay-zone én een topaffiche Bart Huysentruyt

25 juni 2019

11u26 0 Brugge Het gaat hard voor het Brugse Cactusfestival, want dat stevent nog voor de start af op een uitverkochte editie. Dan zullen 28.000 mensen genieten van optredens van onder meer dEUS, Oscar and The Wolf, Neneh Cherry en Bloc Party. Het zwembad(je) keert niet terug, een deejay-zone is de grootste nieuwigheid.

Er snel bij zijn, is een goede raad. De tickets voor vrijdag 5 juli zijn immers al allemaal de deur uit. En ook de dagtickets voor zaterdag gaan als een trein: al 90 procent is verkocht. “We stevenen af op een volledig uitverkochte editie en dat is toch uitzonderlijk voor het Cactusfestival", zegt organisator en programmator Patrick Keersebilck. “Het zorgt voor een bepaalde rust in de aanloop naar het festival. Ik denk dat we dit succes voornamelijk aan de hele sterke affiche te danken hebben. Dat is elk jaar weer puzzelen, maar dit jaar paste die perfect in elkaar. We bieden een heel gevarieerd programma aan genres aan. Het is een combinatie van bands die een ouder publiek aanspreken en nieuw talent.”

Net als de voorbije jaren kwam de ticketverkoop laat op gang, maar nu gaat het met een rotvaart. “Vooral als mensen horen dat de laatste kaartjes bijna de deur uit gaan, komen ze in actie. Dat is echt typisch aan de voorverkoop van het Cactusfestival.”

Vooral Oscar and The Wolf vindt Patrick Keersebilck een stunt. “Zij verkopen het Sportpaleis uit en komen hier voor een pak minder volk (per dag kunnen er 10.000 mensen binnen, red.) spelen. Ook dEUS is een opsteker. Zij zullen hier hun plaat The Ideal Crash spelen en ik vermoed ook nog wel wat andere bekende nummers.” Aan de succesformule wordt weinig gesleuteld. Er is met Kirsten Lemaire een nieuwe presentator. Zij vervangt Chris Dusauchoit. En het verkoelende zwembad(je), dat de voorbije jaren meermaals een gespreksonderwerp was, komt niet terug. “In plaats daarvan zorgen we voor nog meer beleving en ambiance op het terrein”, zegt Keersebilck. “Zo komen de Skybar en de zitpiramide zeker terug. En we gaan onze festivalsite ook uitbreiden met een extra zone (de kiosk, red.), waar deejays muziek gaan spelen. Die zone in het Minnewaterpark hebben we gevonden op de plaats waar vorig jaar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels is uitgezonden. Dat viel zo in de smaak dat we daar graag wilden terugkeren.”

Het Cactusfestival zet dit jaar meer in op cashless betalen aan drank- en eetstanden, maar ook met cash geld betalen zal nog kunnen. “We gaan daarin nog niet te drastisch met de voeten vooruit”, zegt Patrick Keersebilck. “Al zal het wel de toekomst zijn.”

Het Cactusfestival vindt plaats op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli. Tickets op www.cactusfestival.be.