Geen zin om te koukleumen op de kerstmarkt? Dan biedt pop-up Dankbar een alternatief Nina Corty (30) en Lode Maryssael (28) openen zaterdag kerstcafeetje Bart Huysentruyt

15 november 2019

09u50 8 Brugge In een loods in de Sint-Salvatorskoorstraat in Brugge opent zaterdag de Dankbar, een tijdelijk kerstcafeetje. 30 kerstbomen en 750 kerstballen, glühwein en jenever brengen je er helemaal in de sfeer. Initiatiefnemers zijn Nina Corty van wijnbar La Casita en haar partner Lode Maryssael. “We bieden een alternatief voor wie niet graag koud heeft op een kerstmarkt”, zegt ze.

Na de succesvolle zomerbars lijken stilaan ook de winterbars hun intrede te doen. De leegstaande loods achter het winkelcomplex van Hema in de Steenstraat doet straks dienst als pop-upbar. De groene ingangspoort bevindt zich in de Sint-Salvatorskoorstraat, net om de hoek van de befaamde kathedraal. Op nauwelijks drie weken tijd is de lege ruimte omgetoverd tot Dankbar. “We kregen toen pas groen licht om hiermee door te gaan”, vertelt Nina Corty, bekend van wijnbar La Casita, ook al in de buurt van Sint-Salvators.

Campo Solar

De 30-jarige onderneemster opent de Dankbar met haar vriend Lode Maryssael (28). Hij is één van de initiatiefnemers van Campo Solar, het drukbezochte zomerfestival in Damme. Maryssael maakte de houten zitbanken. De ruimte is verder aangekleed met boomstammen, een oude paardenkoets, een klein podium en een gezellige bar. Meest in het oog springen natuurlijk de 30 kerstbomen en 750 kerstballen die je helemaal in de sfeer brengen. “We zijn een laagdrempelig adres, waar iedereen heel erg welkom is", zegt Nina Corty. “We zijn tot 11 januari elke dag geopend. We kunnen onze klanten vooral een beetje warmte aanbieden, in vergelijking met de vaak koude kerstmarkten”, glimlacht ze.

Pizza’s van Otomat

Op de kaart staan verschillende wijnen, bieren, jenevers, glühwein en soep. Je kan er ook een pretzel of pistolet bestellen. En er is een samenwerking met Otomat, waar je pizza’s kan afhalen en in de Dankbar gewoon kan opeten. “We zagen wel iets in een winterbar in Brugge, omdat zo’n concept hier vrij nieuw is”, zeggen de uitbaters. “Het wordt wel hard werken, want ook La Casita blijft tijdens deze periode gewoon geopend.”

Ook op oudejaarsavond

Op het podium zijn er elke woensdagavond akoestische en intieme optredens. De zaak opent van donderdag tot en met zondag telkens van 16 tot 23.30 uur, op vrijdag en zaterdag is dat tussen 15 uur en 1 uur ‘s nachts. De openingsavond is komende zaterdag 16 november vanaf 16 uur. De Dankbar opent ook met oudejaarsavond. Er kan zo'n 250 man binnen.