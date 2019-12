Geen Warmathon in Brugge? Deze school denkt daar anders over Bart Huysentruyt

11 december 2019

14u55 0 Brugge De freinetschool De Boomhut organiseert haar eigen Warmathon op vrijdag 20 december. Er is dit jaar immers geen Warmathon in Brugge, omdat de Warmste Week in Kortrijk kampeert.

Naar aanleiding van een werkstukje over armoede kwam de klas van juf Evy (derde graad) op het idee. Om de vzw Gandalf te steunen, organiseert de klas op het schooldomein een hobbitloop. De survivalrun vindt plaats op vrijdag 20 december, van 9.30 tot 16.30 uur. Tijdens de ‘run’ is er knotsgekke ‘Boomhut-Radio’. Alle verzoeknummertjes, aan te vragen in ruil voor een bijdrage, zullen door de boxen galmen. “Als alle kinderen aan het vooropgestelde bedrag komen, hebben ze de leerkrachten laten beloven dat ze samen de survivalrun zullen lopen”, zegt directeur Karel Delheye. Ouders die willen aansluiten op de loop, kunnen dat doen vanaf 15 uur. Vanaf dat moment organiseren de ouders een winterbar met hapjes en drankjes voor het goede doel in het kader van De Warmste Week.