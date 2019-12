Geen vuurwerk, maar tachtig drones de lucht in op oudejaarsavond in Brugge: “Geen gevaar voor het publiek” Bart Huysentruyt

30 december 2019

13u07 11 Brugge Brugge zet op oudejaarsnacht het nieuwe jaar 2020 op een bijzondere manier in. Tachtig drones zullen een spectaculaire lichtshow presenteren in de omgeving van ’t Zand, waar 15.000 feestvierders verwacht worden. “Er is geen gevaar dat een drone op het publiek terechtkomt”, zegt Hannes Verschore van AndLights.

Brugge maakt dus komaf met het traditionele vuurwerk in de nacht van oud naar nieuw. “We willen het goede voorbeeld geven”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het nieuwe concept heeft niks dan voordelen. Drones zijn milieuvriendelijk: er wordt geen afval geproduceerd of uitlaatgassen uitgestoten. De show is geluidsarm, waardoor we de show kunnen omlijsten met achtergrondmuziek, ze zijn diervriendelijker dan knallend vuurwerk. Deze show is bovendien innovatief en brandpreventief.”

Zangavond

De drones zijn computergestuurd en zullen via lichteffecten diverse figuren, teksten en beelden vormen. “Het is een absolute primeur voor België”, vult Hannes Verschore van de Belgische firma AndLights aan. Zij werden gecontacteerd door de vzw PluZand, ofwel de handelaarsvereniging van het grootste Brugse plein ’t Zand, dat mee investeert in de show. “We verwachten 15.000 mensen die komen feesten”, zegt Verschore. “Die mensen komen in de eerste plaats voor Brugge Zingt, de grote zangavond met een begeleidend koor. Dat concept staat al jaren als een huis en is een traditie voor veel Bruggelingen. De droneshow zal een perfecte aanvulling zijn.”

Tachtig meter hoog

Na lange voorbereidingen, testen en overleg met de overheid is AndLights volledig klaar om Brugge de primeur aan te bieden. Tachtig drones zullen zich, elk met een eigen lichtbron, door het luchtruim bewegen. Op de maat van de muziek lichten ze de hemel op en staan ze in voor een magische show. “Ze gaan tachtig meter boven het Concertgebouw in de lucht”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Zijn er gevaren? Neen. Een drone kan naar beneden vallen, maar dan nog zal dat niet op de hoofden van de toeschouwers zijn. Ze vliegen immers boven een zone waar geen publiek is toegelaten.”

Park niet toegankelijk

De droneshow start kort voor middernacht met een aftelklok en duurt ongeveer een kwartier. Het verkeer wordt onderbroken vanaf 23.30 tot 00.20 uur tussen de Unescorotonde en de Bloedput. Tijdens de verkeersvrije periode wordt de bushalte aan ’t Zand niet bediend. Het alternatief is de bushalte aan het station. Het Koning Albert I-park zal niet toegankelijk zijn tussen 23.30 en 00.20 uur.