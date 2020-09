Geen versoepeling op mondmaskers in Brugge, wel integendeel: nu ook verplicht in stationsbuurt en aan Jan Breydelstadion Bart Huysentruyt

25 september 2020

17u32 0 Brugge In Brugge moet je vanaf vandaag nu ook een mondmasker dragen in de stationsomgeving en op wedstrijddagen in de omgeving van het Jan Breydelstadion. Dat heeft het stadsbestuur beslist.

Sinds zaterdag 25 juli geldt een mondmaskerplicht in de toeristische zone in de binnenstad. Het aantal besmettingen neemt ook in Brugge sinds half september razendsnel toe. Daarom besliste de burgemeester om de mondmaskerplicht voor iedereen die ouder is dan twaalf jaar vanaf vandaag 25 september uit te breiden naar een aantal extra locaties. “We geven gevolg aan de oproep van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag om als lokaal bestuur op drukke plaatsen, waar de anderhalvemetermaatregel niet kan worden gevolgd, deze mondmaskerplicht op te leggen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Grijze zone

“Enerzijds gaat het om de stationsomgeving. Sinds de start van het nieuwe academiejaar is het daar beduidend drukker geworden. Anderzijds gaat het om de omgeving van Jan Breydel. Op deze locatie geldt de verplichting enkel vanaf twee uur vóór de wedstrijden tot een uur na de wedstrijden die gespeeld worden in 1A of in Europees verband. De mondmaskerplicht wordt in het stadion zelf al goed opgevolgd, maar in de omgeving ervan was het een grijze zone. Deze maatregel gaat onmiddellijk in. De voetbalclubs zullen dit ook aan hun supporters meedelen.”

Voor de Olympiasite, het Jan Breydelstadion en omgeving gaat het om:

• Olympialaan (volledig)

• Kerkhofstraat (volledig)

• Gistelsesteenweg vanaf het kruispunt Olympialaan (inclusief) tot aan het kruispunt Koning Leopold III-laan (inclusief)

• Koning Leopold III-laan vanaf het kruispunt Gistelsesteenweg (inclusief) tot aan het kruispunt Diksmuide Heerweg (exclusief)

• Inclusief de toegang en parking van sportinfrastructuur De Watertoren, de site en doorgangen Olympos (Verkinderen)

• Alle paden en wegen op de Olympiasite zelf

Aan het station geldt hier de mondmaskerplicht:

• Aan de kant centrum: het Stationsplein, inclusief kiss & ride en bus- en taxizones, maar exclusief voet- en fietspad van de Buiten Begijnenvest

• Aan de kant Sint-Michiels: alle trappen, paden en toegangen tot het stationsgebouw of de ondergrondse parkings