Geen trouwers op Valentijn in Brugge, wél opvallend veel op een andere datum Bart Huysentruyt

14 februari 2020

Brugge Terwijl een aantal gemeenten in Vlaanderen het aantal trouwers op Valentijnsdag ziet toenemen, is daar niks van te merken in Brugge. Er trouwen vandaag geen Bruggelingen.

“Dat is opvallend”, vindt ook schepen van Burgerlijke Stand Ann Soete (Open Vld), die de meeste trouwers in de echt verbindt in Brugge. “Maar er is wel veel interesse in een andere datum. Er zijn liefst zes huwelijken gepland op donderdag 20 februari. Dat heeft uiteraard alles te maken met de opmerkelijke cijfercombinatie: 20/02/2020.”