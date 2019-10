Geen sigaret meer op speelpleinen en in parken? Brugge wil meer rookvrije zones Bart Huysentruyt

06 oktober 2019

11u43 0 Brugge Brugge wil meer rookvrije zones in openbare gebouwen, parken en pleinen in de stad. Dat bleek zaterdag tijdens de Levensloop voor Kom op tegen Kanker. “We willen niet dat kinderen nog met roken geconfronteerd worden”, zegt schepen Martine Matthys (CD&V).

Het was een opmerkelijk statement, zaterdag in het domein van Sport Vlaanderen in Assebroek: het stadsbestuur ondertekende er een charter in de strijd tegen kanker. Op het domein liepen intussen duizenden Bruggelingen de Levensloop. Met het charter verbindt de stad zich ertoe om meer rookvrije ruimtes te maken in de stad.

Afgelopen zomer hebben we succesvol geëxperimenteerd op het strand van Zeebrugge, waar we voor het eerst een rookvrije zone hebben afgebakend Dirk De fauw

“Afgelopen zomer hebben we daar succesvol mee geëxperimenteerd op het strand van Zeebrugge, waar we voor het eerst een rookvrije zone hebben afgebakend", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De omgeving was er niet alleen gezonder, maar er waren ook minder peuken op het strand. Dat was een win-winsituatie. Daar blijft het niet bij. We willen méér doen, ook in de binnenstad.”

AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan

Eerder al engageerden Club en Cercle Brugge zich om het Jan Breydelstadion rookvrij te maken. In het stadion mag er al twee jaar niet meer gerookt worden. Supporters lijken zich daar ook aan te houden. Ook het AZ Sint-Lucas onderschreef het charter. Het installeerde een rookruimte in de inkomhal, om zo de andere bezoekers van het ziekenhuis vrijer te laten ademen. “We zullen iets dergelijks ook vragen in het AZ Sint-Jan, waar dat nog niet het geval is”, stipt schepen van Gezondheid Martine Matthys (CD&V) aan.

We viseren geen mensen die roken, of het nu een sigaret, een sigaar of een pijp betreft. Er zullen ook geen boetes uitgeschreven worden als mensen een sigaret opsteken in een rookvrije zone Dirk De fauw

“En ook in de openbare gebouwen van de stad willen we dat principe toepassen. Het achterliggende idee is dat kinderen niet meer met roken geconfronteerd worden. Dat zal wellicht een aantal ingrepen vergen in de gebouwen van de stad. Ik denk bijvoorbeeld aan de personeelsdienst van de stad. Maar elke euro is goed besteed als dat onze gezondheid ten goede komt.”

Groepsdruk

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal Brugge geen heksenjacht houden op de rokers. “We viseren geen mensen die roken, of het nu een sigaret, een sigaar of een pijp betreft. Er zullen ook geen boetes uitgeschreven worden als mensen een sigaret opsteken in een rookvrije zone. We willen alleen de bewustmaking verhogen. Zo klinkt het aannemelijk om zo'n rookvrije zones te maken bij speelpleinen. Jongeren starten vaak met roken door een zekere groepsdruk. Die druk willen we wegnemen. Je ziet in de officiële cijfers alvast dat steeds minder jongeren roken. Dat aantal willen we nog naar beneden halen.”