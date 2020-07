Geen rommelmarkten of kermissen meer in Brugge, mondmaskers verplicht in taxi’s Bart Huysentruyt

30 juli 2020

14u01 0 Brugge Het Brugs stadsbestuur heeft beslist om, in navolging van de nieuwe nationale overheidsrichtlijnen voor de bestrijding van Covid-19, vanaf zaterdag 1 augustus alle kermissen, rommelmarkten, buurt- en straatfeesten op Brugs grondgebied niet te laten plaatsvinden.

“De bestaande zomerbars kunnen voorlopig wel nog doorgaan, maar ze moeten wel de opgelegde voorwaarden voor horeca strikt opvolgen”, zegt waarnemend burgemeester Pablo Annys (sp.a). “Optredens van muziekgroepen en dj’s kunnen er niet meer plaatsvinden. Wat de gidsbeurten betreft: hier volgen we de richtlijn om samenscholing te beperken tot tien personen.”

Mondmaskerplicht ook in taxi’s

De mondmaskerplicht in de afgebakende zone begrensd door onder meer de Smedenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Sint-Jakobsstraat, Niklaas Desparsstraat, Academiestraat, Vlamingstraat, Philip Stockstraat, Mallebergplaats, Hoogstraat, Blinde Ezelstraat, Vismarkt, Rozenhoedkaai, Dijver, Gruuthusestraat, Mariastraat, Walplein, omgeving Begijnhof en Zuidzandstraat blijft behouden. Op de Zeedijk van Zeebrugge is het dragen van een mondmasker eveneens verplicht. Wie de zones betreedt en ouder is dan 12 jaar, valt onder deze verplichting. “Wie een taxi neemt, is vanaf nu ook verplicht een mondmasker te dragen”, zegt Annys. “Daarnaast raden we iedereen sterk aan om steeds een mondmasker op zak te hebben. Op plaatsen waar het te druk wordt en de mondmaskerplicht niet geldt, kunnen mensen het mondmasker opzetten. We blijven erop hameren dat mensen ook alle andere richtlijnen altijd strikt blijven opvolgen. Het vraagt van iedereen een inspanning, maar alleen zo kunnen we de curve naar beneden krijgen.”