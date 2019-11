Geen restaurants of hotels meer toegelaten bij Klinkende Kroegen 2020 Bart Huysentruyt

Brugge De stad Brugge heeft nieuwe deelnemingsvoorwaarden geschreven voor het zomerse evenement Klinkende Kroegen.

Klinkende Kroegen, dat is livemuziek elke woensdagavond in juli en augustus. De optredens starten om 19 uur en er mag muziek gespeeld worden tot middernacht. “Om terug te gaan naar de essentie van dit jaarlijkse evenement beslisten we om de deelnemingsvoorwaarden voor Klinkende Kroegen enigszins aan te passen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het is de bedoeling dat de vlag weer de lading dekt. Het zijn vooral de kroegen die weer moeten klinken.”

Enkel kroegen en cafés mogen nog deelnemen. De voorbije jaren deden ook al hotels, cafetaria’s, culturele centra of restaurants mee. “We mogen het oorspronkelijk opzet niet uit het oog verliezen. De hoofdactiviteit van de deelnemende zaak moet ‘drank schenken’ zijn en niet eten serveren. Cafés en kroegen die enkele snacks aanbieden, blijven onder de noemer café of kroeg vallen.” Kandidaat-deelnemers kunnen zich aanmelden op dienst.vergunningen@brugge.be. Wie vragen heeft, kan ook op dit e-mailadres terecht.