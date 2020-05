Geen Red Rock Rally, maar wel een publieksprijs: Speachdrops gaat ermee lopen Bart Huysentruyt

31 mei 2020

11u17 0 Brugge Corona hield de organisatoren van het gratis festival Red Rock Rally niet tegen om de 26ste editie van de rally toch te laten doorgaan. De unieke online editie kende uiteindelijk drie winnaars.

De finalisten van de rally 2020 waren: Bad Fox uit Antwerpen, Future Messiah uit Leopoldsburg, DK uit Brussel, Banned from Belém uit Brugge en Speechdrops uit Brugge. Future Messiah won de juryprijs, goed voor 500 euro en 4 uur studiotijd in The Jamm. De Cactus-award ging naar DK. Die mag dus optreden als voorprogramma bij één van de vele optredens van het Cactus Muziekcentrum. De publieksprijs is voor Speechdrops uit Brugge. Speechdrops dat zijn Wannes Daneels en Pepijn Daenekynt. Ze zijn 17 en 18 jaar jong en brengen snedige en passionele indie-rock met een breed arsenaal aan punk-invloeden. Een zinderende stem die spuwt, preekt en snauwt als een Johnny Rotten in topvorm uit 1976, aangevuld met bonkende drums en een raspende gitaar. Oordeel zelf via vi.be/platform/speechdrops of het naar meer smaakt.